PerfetTORO! Spezia-Torino 0-4

37esima e penultima giornata serie A

Wisniewski(A)

Ricci

Ilic

Karamoh

Un Toro in abito europeo!

Vola la squadra di Juric che centra il quinto risultato utile consecutivo, espugnando il Picco di La Spezia con un rotondo 4-0 grazie all’autorete di Wisniewski e le reti nel secondo tempo di Ilic, Ricci e Karamoh. I granata salgono a quota 53 punti e momentaneamente sono all’ottavo posto che potrebbe valere la qualificazione ai preliminari di Conference League.La gara di oggi ha confermato che ai granata manca davvero poco per stabilizzarsi verso l’alta classifica e giocare stabilmente in Europa.Senza smantellare questa squadra e con un paio di ritocchi il Toro avrà un ruolo di grande protagonista nel prossimo campionato.Fondamentale sarà trovare,anche, l’equilibrio tra il rendimento in casa e quello fuori casa:da salvezza tra le mura amiche, Champions League in trasferta.

Enzo Grassano

IL TORINESE