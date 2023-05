Invasione di trailer a Forno Canavese

Si profila un’autentica invasione sabato a Forno Canavese (TO) per il ritorno del Trail del Monte Soglio, una delle prove offroad su lunga distanza fra le più amate della primavera nazionale. A una settimana dall’evento era ormai prossimo il traguardo dei 1.000 iscritti, che considerando ancora coloro che sono in lista d’attesa verrà sicuramente superato. Interessante il fatto che c’è una certa uniformità di adesioni sui tre percorsi previsti, senza contare che già oltre 230 ragazzini hanno detto sì al Bocia Trail, la prova promozionale riservata ai più piccoli.

L’invasione prevista a Forno Canavese non sarà solo da parte dei concorrenti. E’ infatti stata già messa a punto una straordinaria macchina organizzativa, con oltre 300 volontari che saranno dispiegati sul percorso e nell’allestimento di tutti i servizi per il prima e il dopo gara. Un apporto necessario considerando l’ampiezza del territorio interessato dal trail.

Ricordiamo le prove in programma: il Gir Lung è di 73 km per 4.300 metri di dislivello; il Gir Curt di 38 km per 2.300 metri, c’è poi il Gir Vulej di 16 km per 900 metri aperto anche ai non competitivi. La gara, inserita nel PiemonTrail Challenge e nei calendari Iuta e Csen, avrà il suo epicentro in Via Aldo Moro, da dove prenderà il via alle ore 6:00 per la gara lunga, alle 8:00 per la media e alle 17:00 per il Vulej. Nella mattina si svolgeranno anche le prove per i più piccoli, a partire dalle ore 10:00.

Il ritiro di pettorali e pacchi gara si potrà effettuare già al venerdì, dalle 18:00 fino alle 22:00 al Palazzetto Sergio Benetti, in prossimità della partenza. La segreteria riaprirà sabato alle 4:30. Sempre sabato sarà possibile pranzare e cenare sul posto, con DJ set e festa fino a sera tarda. Come da tradizione per il Trail del Monte Soglio.

Per informazioni: Asd Monte Soglio Trail, www.trailmontesoglio.it

IL TORINESE