Iannò (Libero Pensiero): “Car sharing per disabili? Pura e semplice utopia”

“Il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutti, indubbiamente.

A mio avviso, la mozione approvata ieri in Consiglio comunale sulla possibilità di rendere i servizi di car sharing accessibili a tutte le persone con disabilità, con le tecnologie attuali, è pura e semplice utopia.

Gli ostacoli da superare sono veramente tanti, uno su tutti la diversa mobilità ridotta del guidatore, che rende particolarmente difficile trovare autoveicoli che si possano adattare a tutti i tipi di disabilità.

Altro motivo di difficoltà, emerso anche durante la discussione nella competente Commissione consiliare, la disponibilità degli operatori del servizio di car sharing di attrezzare il loro parco vetture di veicoli multiadattati è praticamente nulla, sia per i costi, sia perchè occorrerebbe ammodernare le auto molto spesso.

Un’altra domanda mi porrei, quanti sono i disabili che, visti i costi, utilizzerebbero le auto del car sharing?

In conclusione, dico che è decisamente votare un documento e dare false aspettative per un mondo che già soffre come quello della disabilità!

Torino, 23 maggio 2023

Pino IANNO’ Torino Libero Pensiero

IL TORINESE