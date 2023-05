Popolari, i tempi sono maturi

La capacità del politico, da sempre, è quella di saper anticipare i tempi. Certo, se poi accanto a

questo ”dono” – perchè di questo si tratta – c’è anche una cultura politica e un retroterra ideale

robusto e qualificato, allora ci troviamo di fronte ad un potenziale leader. Potenziale, come ovvio,

perchè la leadership politica è anche il frutto e il prodotto di molteplici tasselli che non vengono

decisi a tavolino. E questo perchè, per dirla con Donat-Cattin, in politica – come, del resto, nella

vita – “il carisma o c’è o non c’è. È inutile darselo per decreto”.

Ora, nell’attuale fase politica italiana, emergono alcuni elementi che non possono essere aggirati o

banalmente elusi. Perchè dopo la vittoria della destra identitaria e di governo nella consultazione

del 25 settembre scorso e l’affermazione – un po’ a sorpresa ma non eccessivamente – di una

sinistra radicale, massimalista e libertaria con le primarie del Pd, lo spazio per un partito/

movimento/contenitore/cartello centrista emerge sempre di più. E questo non solo perchè lo

dicono i sondaggi ma anche, e soprattutto, per la semplice ragione che un sempre più aggressivo

“bipolarismo selvaggio” alimenta l’astensionismo elettorale da un lato e riduce la qualità del

confronto politico dall’altro. E se, di conseguenza, quasi si impone – oggi – la necessità di dar vita

ad un movimento politico che si candida ad intercettare e a rappresentare mondi vitali, interessi

sociali, realtà culturali e gruppi di opinione, è giocoforza che un’area come quella cattolico

popolare e sociale scenda definitivamente in campo. Ben sapendo che sia a destra che,

soprattutto, a sinistra, una presenza come quella del cattolicesimo popolare e sociale o è

“gentilmente ospitata” o è “semplicemente tollerata”. Nell’un come nell’altro caso è destinata,

comunque sia, a giocare un ruolo culturalmente marginale e politicamente del tutto ornamentale.

Ecco perchè è giunto il momento, per andare al titolo di questa rapida riflessione , per riflettere e

soprattutto per agire come cattolici popolari e sociali. E la ghiotta occasione rappresentata dalle

elezioni europee – con il sistema elettorale proporzionale – offre la possibilità di potersi misurare direttamente con i cittadini. Certo, creando un’offerta politica che sia in grado di unire le varie sensibilità culturali riconducibili ad una comune politica centrista, democratica, riformista e di governo. Su questo versante, può e deve iniziare un percorso politico che non potrà che

culminare con la formazione di un partito politico con un chiaro e netto progetto politico e di

governo. E, per fermarsi ai Popolari, forse è giunto anche il momento per uscire da un anonimato politico che ormai dura da troppo tempo. E cioè, dalla gloriosa esperienza del Ppi a guida Franco Marini e Gerardo Bianco per poi confluire nella Margherita e per poi esaurirsi definitivamente con

l’esperienza del Pd a guida Schlein. Al di là e al di fuori delle simpatiche, per non dire allegre, affermazioni del “cattolico adulto” Romano Prodi e dei suoi sodali sulle capacità inclusive e sulla

vocazione “plurale” della nuova leadership del Partito democratico….

Ecco perchè, infine, adesso i Popolari e tutta l’area che non vuole più essere condannata

all’irrilevanza politica, culturale e programmatica ha il dovere di uscire allo scoperto e di mettere

democraticamente in campo le munizioni ideali per dare voce e rappresentanza ad un mondo

che non può più restare ai margini. Dopodichè, saranno le categorie dell’intelligenza politica, del

coraggio civico e della coerenza culturale ad essere determinanti e decisivi per competere

nell’agone politico contemporaneo. Senza rassegnazione, senza vittimismi e, soprattutto, senza furbizie di potere e di solo tatticismo.

Giorgio Merlo

