Music Tales, la rubrica musicale

“Erano solo due amanti

Seduti nell’auto, mentre ascoltavano Blonde, innamorandosi l’un l’altro

Cieli rosa e arancio, sentendosi bambini, non Donald Glover

Chiamate perse da mia madre

“Dove sei stanotte?”

Niente alibi, ero completamente da solo”

Jvke, pseudonimo di Jacob Dodge Lawson (Providence, 3 marzo 2001), è un cantautore statunitense.

Quando sento certi brani, e guado la fdata di nascita di chi li ha immaginati, scritti e realizzati fino a cantarli, mi penso alla loro età e dico:”quanto sono avanti questi ragazzi rispetto a me…sempre”.

Un mio allievo me l’ha fatta ascoltare e poi l’abbiamo catata in chiave acustica (non vi so dire l’emozione, sembra scritta per lui n.d.r.) e subito mi ha fatto venire il sorriso e la voglia di un amore cosi romantico, cosi puro.

Non troppo da dire di questo ragazzo cosi giovane ma il web ci dice essere nato da un’insegnante e un pastore protestante,che fin da bambino inizia a cantare in un coro religioso ed a prendere lezioni di pianoforte, oltre a comporre alcune canzoni da eseguire con il coro.

Intraprende successivamente la carriera universitaria, decidendo tuttavia di interrompere gli studi per intraprendere la carriera musicale a livello professionistico. (mi ricorda giusto qualcuno).

Nel 2020, durante la pandemia di Covid-19, inizia a dedicarsi alla pubblicazione di video su TikTok e pubblica il suo singolo di debutto “Upside Down”.

In questo periodo, l’artista ottiene una notevole popolarità sul social spingendo così il già noto Charlie Puth a prendere parte a un remix di “Upside Down”.

Nel 2021 pubblica il singolo Dandelion con il DJ Galantis, seguito dal brano da solista “This Is What Falling in Love Feels Like”. Con quest’ultimo ottiene un disco d’oro negli Stati Uniti. Nel 2022 pubblica il suo album di debutto “This Is What Feels Like” (Vol. 1–4), progetto che raggiunge la posizione 40 della Billboard 200.

Uno dei singoli estratti dall’album, “Golden Hour”, diventa il suo primo successo internazionale raggiungendo la posizione 10 nella Billboard Hot 100 e la 19 in Regno Unito e Canada.

Sempre nel 2022 collabora con Martin Garrix nel singolo Hero.

Successivamente, annuncia un tour nordamericano previsto per l’estate 2023.

Lunga vita a questo ragazzo meraviglioso, spero piaccia a voi quanto a me.

“Le vere storie d’amore non hanno mai fine. ”

Buon ascolto

https://www.youtube.com/watch?v=PEM0Vs8jf1w&ab_channel=JVKE

CHIARA DE CARLO

scrivete a musictales@libero.it se volete segnalare eventi o notizie musicali!

Ecco a voi gli eventi da non perdere!

Alieno offre in premio la produzione di un brano a chi sarà il vincitore di questo concorso. Iscriviti subito!

IL TORINESE