Per un sorpasso azzardato quattro ragazzi finiscono in ospedale

Nella notte in strada Pecetto a Chieri in uno scontro frontale sono state coinvolte una Volkswagen Golf e una Fiat Punto. Quattro i giovani rimasti feriti, tre dei quali hanno riportato ferite piuttosto gravi e diverse fratture e sono stati trasportati al Cto di Torino. Il quarto ferito è stato portato all’ospedale Maggiore. Non sono in pericolo di vita. Causa dell’incidente probabilmente un sorpasso azzardato.

IL TORINESE