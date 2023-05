Controsoffitto crolla al Sant’Anna, piano di manutenzione: ospedali troppo vecchi

Un controsoffitto è crollato la notte scorsa all’ospedale Sant’Anna nell’ambulatorio di isteroscopia al piano rialzato, quando non c’erano persone. La zona è stata messa in sicurezza e isolata. È stato avviato un piano di manutenzione straordinaria che tra le priorità ha proprio il monitoraggio approfondito dei controsoffitti, infatti da oltre 10 anni non erano stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria in vista del nuovo Parco della Salute. L’ospedale Sant’Anna è del 1938.

IL TORINESE