PALLANUOTO, SERIE A2 FEMMINILE: ALLA VIGILIA DEGLI STORICI PLAY OFF!

Una sconfitta indolore quella subita dall’Aquatica Torino nella vasca di Padova nell’ultimo turno della regular season di A2. Contro le venete, la squadra di coach Gianluca Garibaldi è stata sconfitta per 8-6, ma ciò non ha cambiato la classifica: Ignaccolo e compagne hanno portato il sodalizio torinese al traguardo storico dei play-off per la promozione nella massima serie.

Un risultato ottenuto al termine di una stagione che ha visto le torinesi andare forse anche oltre pronostico, grazie al giusto mix di giovani talentuose ed esperte a fare loro da chiocce e indicare la strada.

A Padova, non si è vista la migliore prestazione dell’Aquatica Torino, ma proprio questo passo falso permetterà a coach Garibaldi di lavorare con un gruppo ancora più attento in vista dell’impegno dei play off: «Abbiamo commesso tanti errori nella fase di attacco – ha ammesso l’allenatore – attaccando con poca convinzione. In settimana dovremo quindi lavorare molto su questo aspetto cercando di preparare al maglio la partita contro Napoli».

L’appuntamento è fissato alle 15.45 di sabato alla piscina di Corso Galileo Ferraris: «Abbiamo raggiunto un traguardo storico per questa società – ha affermato Garibaldi – accedendo per la prima volta ai play off che promuovono alla massima categoria. Ora proveremo ad andare il più avanti possibile in questa fase finale molto difficile, come è normale che sia un play off».

Dopo Gara 1 di sabato a Torino, la seconda semifinale si giocherà a Napoli il prossimo 14 maggio. Quindi eventuale bella nuovamente all’impianto di Corso Galileo Ferrari il 21 maggio. La vincente sfiderà nella serie finale il Cosenza Pallanuoto, vincitore del Girone Sud di regular season.

