Sabato 6 maggio il primo evento della “Boxing de Rua”

“THE DOCTOR IS BACK”

“The doctor is back” è il primo evento targato Boxing De Rua la società sportiva fondata da Stefano Abatangelo e Andrea Fontana.

Sarà proprio Andrea Fontana “the Doctor”, a inaugurare il ciclo di eventi e sarà anche il suo rientro ufficiale sul ring, dopo il ko subito il 29 ottobre scorso, quando Abatangelo si riprese il titolo dei mediomassimi.

Una serata che si svolgerà sabato 6 maggio a partire dalle 21 alla bocciofila Rossini di corso Mamiani 5 a Torino.

L’evento clou sarà l’incontro prof categoria welter 6 riprese tra tre minuti tra Andrea Fontana, 25 anni, 9 incontri disputati 8 vinti e un ko, contro il trentaquattrenne laziale di Latina, Fabio “Major” Cascone della Fortitudo boxe, anche per lui 9 incontri 3 vinti e 6 persi.

Per il pugile torinese che ha esordito come professionista a dicembre 2020, con un record di 40 successi e 8 sconfitte da dilettante, sarà un importante test per vedere lo stato di forma.

Il programma della serata prevede un assaggio di boxe giovanile alle 20,45 e a seguire 10 incontri sottoclou di pugilato olimpico.

Tra gli atleti della Boxing De Rua ci saranno: Lorenzo Abatangelo (9 anni) e Ramon Novelli (11 anni) per lo Sparring io, a seguire per categoria e peso, Giulia Bottalico (junior), Lorenzo Bottalico (schoolboys), Andrea Laurieri (youth), Eraldo Bajarmi (youth) , Michael Termini (elite ), David Sulkya (elite), Sara Leonardis (elite).

Durante l’evento intrattenimento con Dj set e il rapper Rico Mendossa del Team De Rua.

Il costo dell’ingresso è di 15 euro.

Info: 347/8877843

