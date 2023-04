32esima giornata serie A Torino-Atalanta

Stadio Grande Torino

Sabato 29 aprile ore 20.45

Una sfida che si preannuncia emozionante:di fronte Torino e Atalanta,due squadre che hanno vinto nella giornata di campionato precedente e che puntano a confermarsi per questo importante finale di stagione.I granata di Juric hanno trovato una vittoria di prestigio all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri grazie alla prima rete con la maglia granata di Ivan Ilic, e adesso condivide la nona posizione a 42 punti con Udinese e Fiorentina.

L’Atalanta ha battuto la Roma per 3-1 lunedì scorso ed è rientrata in piena corsa verso il quarto posto, l’ultimo disponibile per qualificarsi in Champions League:se gli uomini di Gasperini vogliono, pienamente, credere nell’obiettivo non possono lasciarsi scappare i 3 punti da questa trasferta.

Una partita aperta a tutti e 3 i risultati.

Notizia flash:

La Fiorentina,dopo il pareggio per 0-0 contro la Cremonese battuta all’andata per 2-0, sfiderà l’Inter nella finale di Coppa Italia che si disputerà mercoledì 24 maggio,ore 21,allo stadio Olimpico di Roma.

Enzo Grassano

IL TORINESE