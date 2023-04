Inter -Juventus, semifinale di Coppa Italia

Stasera Ore 21

Semifinale di Coppa Italia

Gara di ritorno

Si riparte dal risultato di 1-1 dell’andata, nerazzurri e bianconeri si contendono un posto nella finale di Coppa Italia. Squalificati Handanovic e Cuadrado,dopo la rissa a Torino,ci sarà Lukaku, che però parte sfavorito nel ballottaggio, come centravanti, con Dzeko per affiancare Lautaro Martinez. Allegri è senza Vlahovic e pensa alla mossa a sorpresa con Chiesa falso attaccante centrale e Di Maria a supporto. Torna Bonucci al centro della difesa, De Sciglio titolare a destra.

Formazioni

INTER (3-5-2), la probabile formazione: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

JUVENTUS (3-5-1-1), la probabile formazione: Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria; Chiesa. All. Allegri

Enzo Grassano

IL TORINESE