Usuraio in manette dopo il doppio tentativo di incendiare un negozio

L’uomo è gravemente indiziato del delitto di usura

La Squadra Mobile della Polizia di Stato di Torino, in data 19 aprile 2023, all’esito di una complessa indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del capoluogo piemontese a carico di un cittadino italiano, gravemente indiziato del delitto di usura, con contestuale sequestro preventivo di beni.

L’indagine traeva avvio da due tentativi di incendio che avevano interessato un esercizio commerciale cittadino. In entrambe le occasioni, ignoti avevano cosparso di liquido infiammabile la saracinesca dell’esercizio e, per mero caso fortuito, la combustione non aveva avuto sviluppo.

In sede di denuncia, il titolare dell’esercizio commerciale aveva riferito di non aver mai ricevuto minacce da alcuno, pur precisando di versare in seria difficoltà economica, a causa del netto calo di lavoro che aveva subito durante la recente pandemia.

Le difficoltà finanziarie esternate alimentavano l’ipotesi investigativa che il commerciante potesse essere vittima di usura e che gli atti denunciati potessero essere ritorsioni per il mancato pagamento di quanto preteso dai suoi “creditori”.

L’attività d’indagine, pur non consentendo di identificare gli autori materiali degli atti intimidatori, si concentrava su un uomo italiano, che risultava prestare denaro contante a soggetti in difficoltà finanziaria, ottenendo in cambio interessi usurari.

In virtù degli elementi acquisiti, emergevano infatti prestiti, effettuati al titolare dell’esercizio commerciale oggetto degli atti intimidatori, con un tasso di interesse del 50% mensile (600% annuo); nel corso dell’indagine si evidenziavano, peraltro, ulteriori e simili condotte poste in essere dall’indagato in danno di altri due commercianti torinesi.

La Procura procedente, tenuto conto della gravità e sistematicità delle condotte che, secondo l’ipotesi dell’accusa, sarebbero ascrivibili all’indagato, otteneva l’emissione del provvedimento cautelare in argomento, nonché il sequestro preventivo dei beni (consistenti nella somma di euro 66.000,00 circa ed in due orologi di pregio del valore commerciale complessivo di circa euro 150.000,00).