Juve in semifinale Europa League

Tolti i 15 punti di penalizzazione

Europa League, Sporting-Juventus 1-1

Rabiot J

Edwards S

La giornata perfetta e trionfante per la Juventus di Max Allegri che può sorrider apertamente.

Dopo la vittorua per 1-0 dell’andata a Torino, nel ritorno dei quarti di finale,a Lisbona, basta l’1-1 con lo Sporting per eliminare i portoghesi e volare in semifinale, dove incontrerà il Siviglia. Allo Stadio Alvalade nel primo tempo fa tutto Rabiot : al 9′ sblocca la gara in mischia, poi atterra il portoghese Ugarte in area ed Edwards (20′) pareggia rimettendo tutto in equilibrio dal dischetto. Nella ripresa Vlahovic fallisce il raddoppio in un paio di occasioni.

Vince la Juve in attesa di un futuro sempre più roseo dopo un periodo buio.

Enzo Grassano

IL TORINESE