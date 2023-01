La Paura Fa 50, teatro comico. Uno spettacolo sul passere del tempo

GIANPIERO PERONE IN

LA PAURA FA 50

FEBBRAIO

VENERDì 3 ORE 21.00

DAVIDE ALLENA E STEFANO GORNO

IN

SMILE

FEBBRAIO

SABATO 4 ORE 21.00

PICCOLO TEATRO COMICO

VIA MOMBARCARO 99/B

TORINO ZONA SANTA RITA

Il Piccolo Teatro Comico in collaborazione con AICS Torino, con il patrocinio di Regione

Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino e come media partner Radio Contatto,

presenta la stagione teatrale 2022/2023

“Punti di vista, incontro ed integrazione”

Una stagione unica comprendente diverse forme teatrali:

Il teatro comico

il teatro di prosa

il teatro di genere lgbtq+

il teatro di sperimentazione dal Mondo, teatro etnico

Il progetto nasce da un’esigenza del PTC nel rendere la cultura, una via pratica da percorrere,

incrociando il cammino di uomini e donne con esperienze diverse, tutte preziose, che si

arricchiscono incontrandosi, scontrandosi e permeandosi le une alle altre, tenendo conto delle basi

culturali di integrazione e rispetto verso se stesso gli altri e la natura che lo circonda.

Gli spettacoli diversi nella forma, messi in un unico contenitore, danno spazio all’idea di

Integrazione nei nostri diversi punti di vista.

Nono appuntamento della stagione è quello con Gianpiero Perone in La

Paura Fa 50, teatro comico.

Venerdì 3 febbraio ore 21.00, via Mombarcaro 99/b Torino

Spettacolo sul passare del tempo. Il protagonista deve affrontare la famosa età di mezzo, questa data così

fatidica, e ci porta a spasso tutte le paure e le manie che rendono comica e divertente la nostra vita. Si

parte da un confronto tra passato e presente per finire poi a disquisire di forma fisica, palestre e sport

estremi. Si parla di tecnologia e di come stare al passo coi suoi progressi, affrontando il tempo che passa

con un decalogo del tutto speciale.

Decimo appuntamento della stagione è quello con Davide Allena e Stefano

Gorno in Smile, stand up comedy e magia.

Sabato 4 febbraio ore 21.00, via Mombarcaro 99/b Torino

L’incontro tra Magia e Stand Up Comedy. Due universi paralleli che in questo spettacolo si

incrociano per dar vita a 80 minuti di risate tra Magia, Comicità, Sketch e Gag surreali con il

pubblico sempre coinvolto. Ospite gradito Ugo Patat che con le sue ricette “fantasiose” crea un

sipario culinario per uno spettacolo tutto da assaporare.

Il “PICCOLO TEATRO COMICO” costituito nel febbraio del 2002, è la continuazione di un

progetto artistico e di una poetica teatrale iniziata precedentemente nel 1988 con uno stesso staff

allora denominato “Canovaccio”. Obiettivo artistico e di programmazione del “PICCOLO TEATRO

COMICO”: la rivalutazione della commedia e di quel teatro “classico” da proporre nella sua

essenza primordiale e che possa raggiungere una comunicazione diretta ed immediata con un

pubblico eterogeneo per età, status e dislocazione.

Per info e prenotazione

Franco Abba 339.3010381

piccoloteatrocomicotorino@gmail.com

Prenotazione on line

https://www.teatrocostumitorino.it/punti-di-vista

Contributo associativo € 15,00

Link di contatto

www.teatrocostumitorino.it

Fb: https://www.facebook.com/piccoloteatrocomico

Inst: https://www.instagram.com/piccoloteatrocomico/

Google my business: piccolo teatro comico aps – assoculturaleciazione