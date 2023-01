Smart Solutions for Smart Communities, la ricerca 

martedì 31 gennaio 2023 alla Lavanderia a Vapore via Pastrengo 51, Collegno – TO

dalle ore 09:00 alle ore 11.30

Saranno presentati i risultati del lavoro di 4 anni del progetto di ricerca BIOENPRO4TO – Smart Solutions for Smart Communities (POR/FESR Regione Piemonte), a cui partecipano 16 partner locali, di cui 4 grandi imprese, 5 PMI e 7 organismi di ricerca di tre Università piemontesi.

BioEnPro4TO ha realizzato un sistema tecnologicamente avanzato per la conversione dai residui della vita quotidiana di comunità di piccole dimensioni in bioenergia e bioprodotti, a zero impatto ambientale, zero waste, abbattendo drasticamente i tempi di conversione e con un ritorno di investimento mai visto prima. Il territorio di riferimento è costituito da 17 Comuni dell’area Torino Ovest.

Si potranno vedere dal vivo, insieme agli ingegneri che le hanno prodotte, le diverse unità tecnologiche che compongono il sistema, tra cui ‘Torello’, il piccolo ma potente impianto per produrre l’energia pulita ed economica in soli 15 minuti, pronto per la fase di sperimentazione sul territorio.

Saranno presenti:

Francesco Casciano sindaco della Città di Collegno

Jacopo Suppo vicesindaco Città metropolitana di Torino

Andrea Tronzano assessore allo Sviluppo Attività Produttive della Regione Piemonte

Mario Bonaccorso direttore del Cluster Spring – Una panoramica sulla bioeconomia in Italia

Vander Tumiatti fondatore di Sea Marconi – Dall’economia circolare all’economia granulare con BioEnPro4TO

Paola Dal Zovo project manager Reply Santer

Silvana Nicola docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino

Paolo Romano presidente SMAT SpA

Marco Scolaro amministratore delegato CIDIU SpA

Alessandro Perissinotto docente del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino – La comunicazione sociale e ambientale di BioEnPro4TO. Le favole di Bioeconomia