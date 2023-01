Decine di denunce a Moncalieri per reddito di cittadinanza indebito

I carabinieri di Moncalieri hanno denunciato 63 persone indebite percettrici del reddito di cittadinanza. Lo Stato avrebbe versato per loro indebitamente circa mezzo milione di euro. Tra i denunciati lavoratori in nero, non residenti in Italia e persone con residenza fittizia. Uno dei denunciati viaggiava su un’auto di lusso.