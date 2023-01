Prostitute accoltellate alla pancia nella notte Giallo a Torino

Due prostitute sono state accoltellate alla pancia nella notte. Un’aggressione è avvenuta in via Trino, Barriera di Milano, l’altra in via Biscarra, a Mirafiori Nord. Le ragazze sono romene, 24 anni, la prima, 28 la seconda, trasportata in codice rosso alle Molinette dove è stata operata. La ferita è grave ma la giovane non si trova in pericolo di vita. La donna ferita in via Trino ha detto che un cliente ha avuto uno scatto d’ira e l’ha accoltellata, poi è fuggito. Invece in via Biscarra i clienti forse erano due. Ci sarebbe stata una lite, secondo alcuni testimoni, e dopo la donna sarebbe uscita sulle scale per chiedere aiuto dopo essere stata ferita. Ha parlato di due uomini, forse magrebini. Indagano Carabinieri e polizia.