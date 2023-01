Juve tonica! Juventus-Atalanta 3-3

19esima giornata serie A

Marcatori:

5′ Lookman (A), 25′ rig. Di Maria (J), 34′ Milik (J), 1′ st Maehle (A), 8′ st Lookman (A), 20′ st Danilo (J)

Una bella e reattiva Juventus pareggia contro la forte Atalanta di Gasperini,passata per 2 volte in vantaggio e mai arrendevole di fronte ai volitivi bianconeri di Max Allegri.La Juve arrivava da una settimana di batoste sportive e legali:prima la larga sconfitta contro il Napoli,poi i 15 punti di penalizzazione inferti dal tribunale.Tutto lasciava presagire ad un’arrendersi di fronte a queste avversità.Invece no: c’è stato lo scatto d’orgoglio in questa pirotecnica gara che porta solo 1 punto ma regala al contempo certezze!La Juve non si arrende!

In attesa del ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport,alla fine del girone d’andata del campionato,la squadra bianconera di Max Allegri totalizza 23 punti.Un bottino che non consente di pensare a chissà quali rimonte ma con ancora tante partite da giocare potrebbe essere un punto di partenza per tentare l’impossibile.

Enzo Grassano