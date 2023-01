La danza sportiva a marzo conquista Torino

PIEMONTE DANCESTAR 9-11 MARZO 2023

EUROPEAN CARIBBEAN CHAMPIONSHIP

Tre giorni a ritmo di salsa, bachata e merengue

Dopo il grande successo del Galà di Natale, la Federazione Italiana Danza Sportiva Piemonte scalda i motori per un nuovo grande appuntamento internazionale, “European Caribbean Championship 2023”.

La manifestazione patrocinata dalla Regione Piemonte, dal Comune di Torino e dalla Città Metropolitana di Torino fa parte del calendario di “Piemonte Dance Star Competition 2023-2025”.

Da giovedì 9 a sabato 11 marzo 2023 il PalaSport “Gianni Asti” del parco Ruffini ospita l’evento della I.D.O. (International Dance Organization), che vedrà impegnati centinaia di ballerini delle categorie children, juniors, adults e seniors provenienti da tutto il continente nella salsa, bachata e merengue e carribean show.

Nella giornata di sabato e di domenica si svolgeranno delle selezioni per i “Festival Internazionali” ed un evento della “Latin Dance Leagues”.

Torino si trasformerà in una capitale di sensualità, ritmo e allegria con le discipline di coppia coinvolgenti e dalle origini esotiche.