Nuove corse sulla Limone-Tenda

DAL 30 GENNAIO

La Regione Piemonte e RFI hanno trovato un accordo con Société nationale des chemins de fer français

Dodici corse in più sulla Limone Piemonte – Tenda a partire dal 30 gennaio 2023. La Regione Piemonte, con il supporto di Trenitalia e RFI, è riuscita ad accordarsi con Region du Sud, per attivare 12 navette al giorno che si aggiungono alle 3 coppie di collegamenti giornalieri tra Cuneo-Limone-Ventimiglia, già attivate dal mese di dicembre 2022. Il lavoro di concerto tra gli enti nasce dalla volontà di rispondere al disagio di spostamento dei pendolari causato del protrarsi del blocco della viabilità stradale del Colle di Tenda e dalle richieste delle località sciistiche di avere maggiori servizi per gli sciatori che raggiungono le piste.

«Ci saranno sei coppie di treni al giorno che si vanno ad aggiungere alle tre già attive sulla Cuneo – Ventimiglia per completare il servizio – annuncia l’assessore ai Trasporti, Infrastrutture e Opere Pubbliche della Regione Piemonte Marco Gabusi – Le nuove corse nascono da una esplicita richiesta della Region du sud che si è resa disponibile a cofinanziare il 50 % del servizio. La restante parte saranno fondi piemontesi impegnati da questo assessorato; la buona volontà di Trenitalia ha fatto il resto».

Le 12 navette circoleranno dal 30 di gennaio fino al 30 di aprile, con tre coppie al mattino e tre al pomeriggio. La prima partenza è programmata da Limone alle 7:50, con arrivo a Tende alle 8:24; partenza da Tende alle 8:40 e arrivo a Limone alle 9:10; partenza da Limone alle 9:30 con arrivo a Tende alle 10; partenza da Tende alle 10:20 arrivo a Limone alle 10:50; partenza da Limone alle 11:07 arrivo a Tende alle 11:37; partenza da Tende alle 11:55 e arrivo a Limone alle 12:25; partenza da Limone alle 14 e arrivo a Tende alle 14:30; partenza da Tende alle 14:42 arrivo a Limone alle 15:12; partenza da Limone alle 15:36 e arrivo a Tende alle 16:06; partenza da Tende alle 16:18 e arrivo a Limone alle 16:48; partenza da Limone alle 17 e arrivo a Tende alle 17:30; partenza da Tende alle 17:54 e arrivo a Limone alle 18:28.

I nuovi orari saranno visibili (e quindi acquistabili) sui sistemi di vendita di Trenitalia dal 22 gennaio 2023.

Conclude Gabusi: «Siamo riusciti a raggiungere un’intesa con Region du Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur per garantire a questo territorio, per l’ultimo inverno che dovrà fare a meno del tratto del Colle di Tenda, un collegamento capillare che consenta ad operatori e turisti di potersi muovere quotidianamente nei territori di frontiera».