Pagella Non Solo Rock, iscrizioni aperte per la 33° edizione fino al 13 febbraio

Possono partecipare alla sezione ”in concorso” di Pagella Non Solo Rock musicisti, gruppi, solisti, rappers che propongono brani propri di qualsiasi genere musicale, con almeno un componente frequentante la scuola media superiore, mentre la sezione “fuori concorso” è dedicata alle Cover, Tributi e Classica.

Per partecipare è necessario essere residenti o domiciliati in Torino e Città Metropolitana e non aver compiuto i 23 anni d’età all’atto dell’iscrizione.

Pagella Non Solo Rock si inserisce nel quadro delle politiche rivolte ai giovani creativi e creative della nostra città con l’obiettivo di sostenere e promuovere la partecipazione, la produzione culturale e la musica dal vivo.

COME PARTECIPARE

L’iscrizione alla manifestazione avviene con l’accettazione del regolamento e la compilazione del modulo predisposto alla pagina https://form.jotformeu.com/90314629663359

entro lunedì 13 febbraio 2023.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

E’ vietata l’iscrizione a band che abbiano già vinto un’edizione precedente di Pagella Non Solo Rock.

LA RASSEGNA

Da marzo a maggio 2023 si svolgeranno i concerti di selezione in alcuni locali di Torino; l’elenco dei locali e delle date sarà disponibile, al più presto, sul sito web: www.comune.torino.it/pagerock/concerti.htm

Una giuria specializzata composta da musicisti, critici ed esperti del settore selezionerà, attraverso gli eventi live, i migliori 5 gruppi o solisti che accederanno alla finale.

IL PUBBLICO VOTA E DECIDE

Anche il pubblico sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza per le selezioni live. Per ciascuna serata potrà votare su web il proprio gruppo o solista preferito attraverso il consolidato meccanismo del commento/voto che, al termine di tutte le selezioni e dopo il conteggio, permetterà a un sesto gruppo o solista in concorso con il maggior numero di voti ricevuti, di partecipare alla finale, alle stesse condizioni dei 5 altri finalisti individuati dalla giuria. La votazione sarà considerata aperta dal momento in cui la performance degli artisti sarà pubblicata sul profilo IGTV PAGELLA NON SOLO ROCK e si chiuderà 24 ore dopo.

EXTRA

Durante l’intera edizione saranno a disposizione dei partecipanti alcuni servizi gratuiti – pagina web, riprese video, foto, recensioni, interviste radio, registrazioni audio integrali delle selezioni live – e tutti i contenuti saranno pubblicati sul sito web e sui canali social di Pagella Non Solo Rock.

Live streaming ed interviste a cura di RADIOOHM.

PREMI SEZIONE “IN CONCORSO”

Registrazione, mix e master di un EP, consulenza career development. Distribuzione digitale e promozione con etichetta discografica Reload Music (partner ufficiale di Sony Music Italia).

Premio ‘ Accademia Musicale Lizard Torino’: lezioni di gruppo su arrangiamento, songwriting e interplay/musica d’insieme (un ciclo, 4 lezioni) e lezioni individuali per ogni componente della band (un ciclo, 4 lezioni per ogni componente)

Merchandise (stampa gratuita di 40 t-shirt, 20 shopper e 100 spillette *)

Pacchetto Off The Corner: registrazione di un live unplugged + promozione dello stesso.

Videoclip Kunai Studio **

Buono per l’acquisto di materiali musicali per un valore di 150 euro

* E’ necessario avere un logo monocromatico (non compreso nel premio)

** E’ necessario avere un brano registrato (non compreso nel premio)

PREMIO PER IL VINCITORE DELLA SEZIONE “FUORI CONCORSO”

Pacchetto promozionale Pan Music: redazione comunicato stampa e press kit relativo a un brano originale ***; invio a quotidiani e riviste di settore per ottenere recensioni e interviste; invio del brano ai curatori di playlist delle maggiori piattaforme di streaming musicale.

*** E’ necessario avere un brano registrato (non compreso nel premio)

Pagella Non Solo Rock è un’iniziativa della Città di Torino | Servizio Giovani e Pari Opportunità, Conciliazione dei Tempi e Famiglie e Città Universitaria

Ufficio Torino Creativa

Regolamento e informazioni: Città di Torino – Ufficio Torino Creativa

pagella.rock@comune.torino.it – Tel. 011.011.24740

Sito web: www.comune.torino.it/pagerock