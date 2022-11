In tutto 71 le persone, scoperte nel territorio della provincia dai carabinieri di Novara, che percepivano il reddito di cittafinanza, per un totale di 395mila euro, ma non ne avevano diritto. Si tratta della seconda parte dell’operazione “Basic income” che a luglio aveva condotto all’identificazione di 78 persone e 430mila euro erogati a percettori di Rdc senza requisiti.

NOTIZIE DAL PIEMONTE