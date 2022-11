Riscatto Toro! Torino-Sampdoria 2-0

14esima giornata serie A

Radonjic

Vlasic

Vince il Toro disputando una buona gara fatta di tanta sostanza e qualità contro una Sampdoria per nulla arrendevole.

I granata di Juric riscattano la brutta sconfitta subita contro il Bologna, domenica scorsa,conquistando 3 punti importanti che portano il Toro al nono posto in classifica,con vista Europa se ci sarà continuità di risultati,infatti domenica ci sarà un bell’esame di maturità a Roma contro i giallorossi di Mourinho.Una gara da vincere,o perlomeno da pareggiare,in modo da poter affrontare la lunga sosta del campionato di 50 giorni per mondiale in Qatar e successivo periodo natalizio,con vista Europa,il settimo posto è distante 5 punti,con un occhio attento al mercato

dove poter reperire un paio di giocatori di qualità.

Tabellino gara

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs (pt 22′ Buongiorno), Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic (st 43′ Seck); Vlasic (st 47′ Ilkhan). A disp. Berisha, Fiorenza, Djidji, Bayeye, Lazaro, Adopo, Garbett, Sanabria, Karamoh. All. Juric.

Sampdoria (3-5-2): Audero; Amione (st 38′ Murru), Murillo (st 25′ Ferrari), Colley; Bereszynski, Rincon (st 38′ Villar), Yepes (st 23′ Verre), Djuricic (st 23′ Gabbiadini), Augello; Montevago, Caputo. A disp.: Contini, Tantalocchi, Villar, Verre, Vieira, Gabbiadini, Ferrari, Quagliarella, Murru, Malagrida, Trimboli. All. Stankovic.

Enzo Grassano