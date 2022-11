Ristoranti, le stelle del Piemonte brillano ancora

Come in ogni premiazione, c’è chi rimane contento, deluso, arrabbiato, chi contento a metà.



La cerimonia più attesa dell’anno, l’assegnazione del premio rivolto alla ristorazione italiana – la stella michelin – ha visto brillare in totale 385 stelle: segnale importante per questo comparto che ancora fatica a uscire dal periodo post pandemia ma che dimostra comunque di mantenersi solido e determinato nella proposte gastronomiche, con un trend costante di valorizzazione delle materie prime della regione, soprattutto nell’utilizzo e nella lavorazione della componente vegetale.

A Torino e in Piemonte, 44 in totale i ristoranti confermati o premiati con l’aggiunta di una nuova stella, rossa o verde : per quest’ultima, quella rivolta al riconoscimento dei ristoranti all’avanguardia nel campo della sostenibilità – sotto gli aspetti etici, ambientali e gastronomici – i riflettori sono stati particolarmente accesi.

Interessante e anche inaspettata, una new entry valsusina che saprà dire la sua molto presto.

Ecco, quindi, le ” stelle ” piemontesi :

TORINO

Conferma 1 stella michelin:

Cannavacciuolo Bistrot

Carignano

Casa Vicina

Condividere ( oltre il premio Michelin per il miglior sommelier 2023 assegnato a Stefano Quero)

Del Cambio

Magorabin

Piano 35

Spazio 7

Unforgettable

Vintage 1997

Andrea Larossa

Provincia di TORINO

Conferma 1 stella michelin

Dolce Stil Novo ( Venaria Reale)

Gardenia ( Caluso)

Zappatori ( Pinerolo)

La Credenza ( San Maurizio Canavese)

Assegnazione 1 stella michelin

RistoranTino ( Sauze di Cesana)

Provincia di CUNEO

Conferma 1 stella michelin

Locanda del Pilone ( Alba)

All’Enoteca ( Canale)

La Madernassa ( Guarene)

Damiano Nigro ( La Morra)

Massimo Camia ( La Morra)

Borgo Sant’Anna ( Monforte d’Alba)

Fre ( Monforte d’Alba)

21.9 ( Piobesi d’Alba)

Il Centro ( Priocca)

Il Ristorante di Guido da Costigliole ( Santo Stefano Belbo)

Guidoristorante ( Serralunga d’Alba – Fontanafredda)

La Ciau del Tornavento ( Treiso)

Il Nazionale ( Vernante)

Conferma 2 stelle michelin

Antica Corona Reale ( Cervere)

Co nferma 3 stelle michelin + assegnazione stella verde:

Piazza Duomo ( Alba)

Provincia di ALESSANDRIA:

Conferma 1 stella michelin:

I Caffi ( Acqui Terme)

La Fermata ( Alessandria/ Spinetta Marengo)

Provincia di ASTI:

Conferma 1 stella michelin :

Il Cascinale Nuovo ( Isola d’Asti)

Ca’ Vittoria ( Tigliole)

Assegnazione 2 stelle michelin :

Locanda del Sant’Uffizio- Enrico Bartolini ( Penango / Cioccaro)

NOVARA

Conferma 1 stella michelin

Tantris

Cannavacciuolo Cafè&Bistrot

Provincia di NOVARA

Conferma 1 stella michelin

Locanda di Orta – Andrea Monesi ( Orta San Giulio)

Al Sorriso ( Soriso)

Assegnazione 3 stelle michelin:

Villa Crespi ( Orta San Giulio)

PROVINCIA DI VERBANIA:

Conferma 1 stella michelin

Atelier ( Domodossola)

Conferma 2 stelle michelin:

Il Piccolo Lago ( Verbania/Fondotoce)

Buon appetito, dunque e che la stella della buona cucina vi accompagni nella scelta dei nostri ristoranti

Chiara Vannini