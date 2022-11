Giachino: “Le dimissioni della Sindaca di Bussoleno sono una sconfitta dei NOTAV”

“Perché senza la TAV ci perdono la Val Susa e l’Italia”

Le dimissioni di Bruna Consolini , sindaco di Bussoleno, importante Comune della Valle di Susa contro le proteste dei NOTAV rispetto alla convenzione affinché il Comune ricevesse i soldi delle compensazioni per la costruzione della TAV, sono una sconfitta dei NOTAV che dimostrano anche in questa occasione di essere contro il Bene Comune o l’interesse della Valle di Susa.

Lo Stato che compensa i Comuni nei quali passa un'opera di interesse nazionale come la TAV fa il suo dovere perché il 7 Agosto 2019 il Senato a stragrande maggioranza boccio' la Mozione NOTAV dei cinque stelle . Costruire la TAV significa rilanciare la economia di una Nazione che negli ultimi 20 anni è stata ultima in Europa per tasso di crescita cosicché il PIL pro capite del Piemonte è sceso da 120/100 (media della Europa a 27) del 2003 ai 100/100 di oggi. L'Italia negli ultimi vent'anni si è mangiata cioè la ricchezza frutto dei primi quarant'anni del dopoguerra.

Senza sviluppo non ci saranno nuovi posti di lavoro veri e gli effetti depressivi li vediamo nelle nostre periferie e nella Bassa Valle. Non a caso Papà Paolo VI diceva che “lo sviluppo è il nuovo nome della Pace”.

La posizione dei NOTAV, ora è chiaro, è contro lo sviluppo e contro la creazione dei nuovi posti di lavoro. Un Movimento che dopo le dichiarazioni dell’ex Premier Conte, secondo il quale la TAV si farà’, ormai non ha più rappresentanza in Parlamento. Questa vicenda dimostra quanto sia indispensabile accelerare i lavori della TAV e delle altre infrastrutture ferroviarie il modo più certo per spostare il trasporto dalla strada alla rotaia e diminuire inquinamento e incidentalità stradale.

Lo chiedo a nome dei quarantamila che quattro anni fa domani scesero in piazza Castello a Torino contro la Decrescita economica e sociale.

Mino GIACHINO

