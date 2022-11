Rinnoviamo l’invito in vista di mercoledì prossimo, segnalando che vi sono ancora alcuni posti disponibili, per chi è interessato. L’incontro di degustazione è dedicato ai vini della Toscana: in assoluto una delle più grandi regioni del vino italiano. La degustazione è in programma mercoledì 9 novembre, presso i locali del Sol Levante Fusion (in Corso Vittorio Emanuele II, all’angolo con Via Nizza www.sollevantefusion.it), disponendo di tutto il piano dell’infernot. Il percorso di degustazione comprenderà 8 vini, toccando vari territori della regione (l’area del Chianti, il senese, la Maremma, una curiosità, con una prevalenza di vini rossi secondo il profilo della regione e con un’attenzione a parte sulla Vernaccia di San Gimignano nei bianchi), con una nona etichetta a sorpresa. L’elenco dei vini in degustazione Vernaccia di San Gimignano Riserva Ori 2019 Il Palagione, San Gimignano (Siena) Carmignano Santa Cristina in Pilli 2019 Fattoria Ambra, Carmignano (Prato) Toscana Igt Tempranillo Ixe 2019 Beconcini, San Miniato (Pisa) Morellino di Scansano Vigna Benefizio 2021 Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano (Grosseto) Toscana Igt Caburnio 2015 (50% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 25% Alicante-Bouschet) Tenuta Monteti, Capalbio (Grosseto) Nobile di Montepulciano 2018

Le Bertille, Montepulciano (Siena) Brunello di Montalcino Ugolforte 2015

Tenuta San Giorgio, Collemassari Wine Estates, Montalcino (Siena) Una nona etichetta a sorpresa… E per finire Moscadello di Montalcino Pascena 2014 (vendemmia tardiva) Col d’Orcia – Montalcino (Siena Alla degustazione sarà abbinato un piatto: grazie alla cortesia del locale si potrà scegliere su tre opzioni: a)tori teriyaki (coscia di pollo disossata alla piastra con salsa teriyaki, con riso bianco; b)tranci di pesce misto alla piastra; c)il piatto di sushi e sashimi misto già conosciuto. Si sceglierà uno di questi piatti al momento e poi vi sarà poi la possibilità – per chi vuole – di integrare a pagamento con altro piatto della cucina giapponese. Il costo della serata è di € 22 per i Soci Go Wine, € 26 per gli ospiti. L’aumento di € 2 è purtroppo richiesto dal locale che ci ospita per i maggiori oneri legati al caro energia. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazionecontattando la sede di Go Wine al numero di Telefono 0173 364631 entro martedì 8 novembrep.v.. Per informazioni: Ufficio Soci Go Wine tel. 0173364631 e.mail ufficio.soci@gowinet.it