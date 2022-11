Sorteggi benevoli anche per la Juve

Oggi sono state sorteggiate

Le avversarie delle squadre italiane in Champions, Europa e Conference League

Urne benevoli per Napoli, Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina.

Ecco il programma completo

ottavi di Champions League:

Lipsia – Manchester City

Club Bruges – Benfica

Liverpool – Real Madrid

Milan – Tottenham

Eintracht Francoforte – Napoli

Borussia Dortmund – Chelsea

Inter – Porto

PSG – Bayern Monaco

Le partite di andata degli ottavi di Champions si giocheranno tra il 14 e il 22 febbraio 2023; quelle di ritorno tra il 7 e il 15 marzo.

In Europa e Conference League avranno luogo i sedicesimi di finale che in realtà sono gli spareggi per qualificarsi agli ottavi di entrambe le coppe:le squadre arrivate terze nei gironi di Champions League sfideranno le seconde classificate nei gironi di Europa League:di conseguenza le terze di Europa League giocheranno contro le seconde dei gironi di Conference League.

spareggi di Europa League:

Barcellona – Manchester United

Juventus – Nantes

Sporting Lisbona – Midtjylland

Shakhtar Donetsk – Rennes

Ajax – Union Berlino

Bayer Leverkusen – Monaco

Siviglia – PSV Eindhoven

Salisburgo – Roma

Gli spareggi di andata sono in programma il 16 febbraio. Quelli di ritorno il 23 dello stesso mese.

Spareggi Conference League:

Qarabag – Gent

Trabzonspor – Basilea

Lazio – CFR Cluj

Bodø/Glimt – Lech Poznan

Braga – Fiorentina

AEK Larnaca – Dnipro

Sheriff Tiraspol – Partizan Belgrado

Ludogorets – Anderlecht

Gli spareggi di andata di Conference League sono in programma il 16 febbraio. Quelli di ritorno il 23 dello stesso mese.

Enzo Grassano