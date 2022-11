Preioni (Lega): “Aumento capitale sociale Distretto dei laghi, promessa mantenuta”

“Ora tocca a privati, Consorzi e Comuni fare la loro parte”

Il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni, commenta con soddisfazione l’attesa delibera di giunta che, di fatto, ha consentito di sbloccare le risorse necessarie: la Regione passa così al 40%. Per la Lega un’altra promessa mantenuta.

“Conscia dell’importanza che il Vco e l’Alto Novarese ricoprono all’interno dello scacchiere piemontese in tema di turismo e accoglienza, l’amministrazione regionale in carica a maggioranza Lega ha voluto dare un segnale molto forte deliberando l’aumento di capitale al 40%. Un Distretto dei laghi economicamente più robusto e indipendente – rimarca Preioni – potrà, infatti, influire maggiormente sulle dinamiche turistiche, attirando vacanzieri nei nostri laghi e sui nostri monti, luoghi che nulla hanno da invidiare alle migliori bellezze paesaggistiche a livello internazionale e che fanno del territorio delle due province piemontesi un’area di assoluto valore”.

“L’aumento di capitale ­- prosegue Preioni – è anche un passaggio significativo e concreto a favore di un’area che dalla precedente amministrazione di sinistra veniva considerata periferica e che, alla luce delle difficoltà seguite alla pandemia, è risultata essere tra le più colpite. Noi abbiamo fatto la nostra parte – sottolinea Preioni -: ora ci aspettiamo che tutti i Comuni diano una ulteriore mano e che i Consorzi privati entrino nel Distretto, come già accade, per esempio, in Langhe e Roero. Solo così, facendo rete, l’ente diretto da Francesco Gaiardelli potrà avere una marcia in più e decollare”. Il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte ricorda, infine, che il Distretto Turistico dei laghi rappresenta il fiore all’occhiello di tutto il Piemonte, con circa 4 milioni di presenze annue.