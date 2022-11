Soccorso dai carabinieri dopo incidente. Lo denunciano: aveva bevuto

Due sere fa a Nichelino, sulla strada della Palazzina di caccia di Stupinigi, un giovane è finito fuori strada con l’auto e ha chiesto aiuto ad altri automobilisti che hanno chiamato i carabinieri. I militari lo hanno sottoposto all’alcoltest, avendo visto che si muoveva in modo strano. È stato rilevato un tasso alcolemico superiore al consentito. Il ragazzo è stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza.