John Eliot Gardiner, Quartetto Belcea e Kian Soltani, le “stelle” di novembre

Note di Classica

Mercoledì 2 alle 20.30 all’Auditorium Giovanni Agnelli, per LingottoMusica l’English Baroque Soloists e il Monteverdi Choir diretti da John Eliot Gardiner, eseguiranno musiche di Carissimi, Scarlatti e Schutz. Giovedì 3 alle 20.30 e venerdì 4 alle 20, all’Auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da Aziz Shokhakimov, eseguirà la Sinfonia n. 7 Leningrado di Sostakovic. Sabato 5 alle 18 al Teatro Vittoria, per l’Unione Musicale Giovanna Bono flauto e Emanuele Raviol arpa con Antonio Valentino, presentano “E Il Flauto Divenne il Dio Pan”. Lunedì 7 alle 18 nell’Aula Magna del Politecnico per “Polincontri Musica, i Cameristi cromatici eseguiranno musiche di Gluck, Mozart, Beethoven, Rota, Morricone , Williams. Sempre lunedì 7 alle 20 al Teratro Vittoria, i Cantori Gregoriani diretti da Fulvio Rampi eseguiranno “Omnis Terra Adorette” (L’ecologia secondo il canto gregoriano). Mercoledì 9 alle 20.30 al Conservatorio per l’Unione Musicale, Nelson Goerner al pianoforte eseguirà musiche di Chopin e Schumann. Giovedì 10 alle 20.30 e venerdì 11 alle 20, all’Auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da Alpesh Chauhan e con Nikolaj Szeps -Znaider al violino, eseguirà musiche di Szymanowski e Rachmaninov. Sabato 12 alle 20 al Teatro Vittoria, Ettore Pagano al violoncello e Maya Oganyan pianoforte, eseguiranno musiche di Grieg, Castelnuovo-Tedesco, e Franck. Lunedì 14 alle 18 nell’Aula Magna del Politecnico, Conferenza-Concerto con Paolo Gallarati Musicologo e Roberto Issoglio. Verranno descritti i tratti peculiari e a seguire l’esecuzione della “Wanderer -Fantasie” di Schubert. Mercoledì 16 alle 20.30 al Conservatorio per l’Unione Musicale, Martin Frost clarinetto, Antoine Tamestit viola e Shai Wosner pianoforte eseguiranno musiche di Mozart, Faurè, Brahms. Sempre mercoledì 16 alle 18 per Polincontri Musica nell’Aula Magna del Politecnico, Alan Brunetta percussioni e tastiere e Vittorio Marchis relatore presentano “Le tastiere :dall’analogico al digitale e viceversa”. Sempre mercoledì 16 alle 20.30 al Conservatorio per l’Unione Musicale, Martin Frost clarinetto, Antoine Tamestit viola e Shai Wosner pianoforte, eseguiranno musiche di Mozart , Faurè, Brahms. Giovedì 17 alle 2030 e venerdì 18 alle 20 all’Auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da Robert Trevino e con Kian Soltani al violoncello, eseguirà musiche di Kabalevskij e Richard Strauss. Domenica 20 alle 16.30 al Teatro Vittoria, Martina Filjak al pianoforte eseguirà musiche di Handel, Bach, Schumann, Liszt. Lunedì 21 alle 18 per Polincontri Musica nell’Aula Magna del Politecnico, il Trio Raffaello eseguirà musiche di Beethoven. Martedì 22 alle 20.30 all’Auditorium Giovanni Agnelli per LingottoMusica, il Cziffra Festival e Chamber Orchestra diretti da Gàbor Takàcs-Nagy e con Jànosv Balàzs al pianoforte, eseguiranno musiche di Bèla Bartòk e Liszt. Mercoledì 23 alle 20.30 al Conservatorio per l’Unione Musicale, l’Ensemble Il Tempo Ritrovato eseguirà musiche di Mozart e Brahms. Sempre mercoledì 23 alle 20.30 (fuori abbonamento), all’Auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da Robert Trevino eseguirà un programma tutto dedicato a Respighi. Lunedì 28 alle 18 nell’Aula Magna del Politecnico per Polincontri Musica, il Duo Gazzana eseguirà musiche di Schumann, Korvts, Bloch e Grieg. Mercoledì 30 alle 20.30 al Conservatorio per l’Unione Musicale, il Quartetto Belcea eseguirà musiche di Haydn, Sostakovic e Debussy.

Pier Luigi Fuggetta