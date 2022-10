Pragelato, ripartono gli eventi europei ed internazionali

Lunedì a Modena a presentare la prossima Coppa Europa di fondo.

“Finalmente ripartono gli eventi sportivi europei ed internazionali. E Pragelato, come sempre e più di prima, ritorna ad essere protagonista. Non solo per i suoi impianti ma anche, e soprattutto, per l’intera infrastruttura che accompagna la gara sportiva. E lunedì 31 ottobre a Modena Fiere si presenterà la prossima gara di Coppa Europa di sci di fondo – OPA CUP Cross Country Pragelato – che è prevista a Pragelato per il 2/3/4 dicembre. Si tratta di un appuntamento importante dopo la pausa provocata dalla pandemia e che segna la ripartenza agonistica, rientrando nella filiera che precede le prossime Universiadi e che vedranno ancora Pragelato al centro dell’attenzione.

Appuntamenti sportivi che hanno l’obiettivo di porre Pragelato al centro dell’attenzione mediatica di questa disciplina sportiva e, al contempo, di far conoscere questa località per la sua vocazione turistica e paesaggistica. Un elemento, questo, che non si può e non si può dimenticare quando si parla di grandi eventi sportivi europei del internazionali”.

Giorgio Merlo, Sindaco Pragelato, Consigliere Nazionale Anci.

Mauro Maurino, Vice Sindaco Pragelato.