Evasione, Grimaldi (Verdi Sinistra): Perché il MEF non pubblica l’allegato alla NADEF 2022?

È evidente che le misure suggerite non coincidono con gli indirizzi del Governo. Altro che underdog, è la solita destra italiana.

“Perché l’allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2022, contenente la Relazione 2022 sull’economia non osservata e l’evasione fiscale e contributiva, con il relativo Rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto all’evasione, non è ancora stato pubblicato? È solo una dimenticanza, o nasconde una reticenza nei confronti di rilevazioni emerse o misure suggerite che evidentemente non coincidono con gli indirizzi del nuovo Governo in carica?” – domanda il Deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi, che già alcune settimane fa ha rivolto una lettera al Governo e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

“Il fatto è decisamente inusuale, non a caso è stato segnalato da voci autorevoli di Oxfam, fonti giornalistiche e rappresentanze sindacali” – prosegue Grimaldi. – “La Relazione contiene valutazioni sull’impatto della flat tax e importanti raccomandazioni di policy. La tecnologia oggi ci consente di contrastare in molti modi l’evasione, con la tracciabilità assoluta dei pagamenti, promuovendo l’uso della moneta elettronica, con l’uso delle banche dati per incrociare i dati dei contribuenti, con il rafforzamento della fatturazione elettronica e dello split payment. Il resto dovrebbe farlo la volontà politica, negando qualsiasi spazio a condoni e ‘tregue fiscali’, incrementando le risorse a disposizione dei controlli, garantendo la certezza della pena per i reati di natura fiscale. Vediamo bene dalle prime dichiarazioni e proposte che il Governo intende andare in tutt’altra direzione. Difficile credere che le misure suggerite dalla Relazione, fondate sugli impegni assunti e gli obiettivi fissati dal PNRR, possano includere interventi come quelli cari a Giorgia Meloni e soci. Tetto del contante, condoni e flat tax. Ma quali outsider, quali underdog? Bastava vedere la composizione del Governo per capire che abbiamo a che fare con la solita destra italiana”.