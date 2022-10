Lecce-Juventus. La gara della verità!

12esima giornata serie A

Sabato 29 ottobre ore 18

Per i bianconeri di Max Allegri è una partita pericolosa ma con approccio arrabbiato dopo l’eliminazione in Champions e la non certezza d partecipare all’Europa League visto che bisognerà blindare almeno il terzo posto nel girone.In una situazione poco piacevole come questa – in cui la Juve va male anche in campionato – i bianconeri devono necessariamente recuperare terreno e vincere. Un’ulteriore sconfitta a Lecce non farebbe che alimentare ulteriori malcontenti e polemiche. Da questa situazione se ne esce con carattere, personalità, grinta. Ma nella squadra vista contro il Benfica in Champions League non ci sono queste caratteristiche. Soprattutto in un momento difficile, come questo, la pressione è tanta e servono appunto personalità e carattere per superarlo nel miglior modo possibile.

Formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Umtiti, Pongracic, Gallo; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri

Enzo Grassano