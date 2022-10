Fissolo, Moderati: “caro energia tema inderogabile”

Il tema del caro prezzi per l’energia è ormai inderogabile. Le Istituzioni devono accompagnare in maniera decisiva un processo che è già in ritardo sui tempi.

C’era una volta la Commissione Smart City che aveva un nobile intento: accogliere la proposta europea di studiare, interpretare e mettere in atto le chiavi di sviluppo del territorio, analizzando e ipotizzando processi che avrebbero risposto ai problemi della città nell’ambito dell’energia, dell’ambiente, della mobilità e del miglioramento degli stili di vita urbani.

Se alcune azioni possono essere programmate sul lungo periodo, oggi la necessità è incombente e la Città di Torino deve dotarsi di una Commissione per la Transizione Energetica che sia il proseguimento dell’attività della Commissione Smart City.

Non possiamo chiedere sacrifici alle famiglie, alle aziende e ai lavoratori se a questi sacrifici non accompagniamo azioni significative.

Il 9 settembre ho presentato alla Conferenza Capigruppo l’idea di istituire la nuova Commissione; in quel momento non è stata evidenziata alcuna contrarietà e siamo in attesa di poterla sviluppare per affrontare i problemi di natura energetica.