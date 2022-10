Benfica-Juventus 4-3: i bianconeri fuori dalla Champions League

Gara rocambolesca a Lisbona:

Kean pareggia il gol di Antonio Silva, poi i lusitani dilagano con Joao Mario (rigore) e la doppietta di Rafa Silva, nel finale i gol di Milik e McKennie per mantenere ancora viva la speranza di qualificarsi al terzo posto in Europa League grazie alla differenza reti migliore rispetto al Maccabi Haifa.

Per la prima volta dopo 8 anni la Juventus non supera la fase a gironi di Champions.Un fallimento clamoroso,con una serie di prestazioni davvero desolanti,inguardabili.

Unica nota positiva i giovani e il contributo dato nell’ultima parte di match che, almeno, salva la faccia.

Enzo Grassano