Victoria’s Secret apre in via Roma: 30 posti di lavoro. Ma fatica a trovare figure specializzate

In via Roma a Torino apre lo store di 1000 metri di Victoria’s Secret, il celebre brand che in Italia ha venti negozi.

“A Torino, abbiamo più di 30 negozi con tutti i nostri marchi, se consideriamo la grande Torino, e quasi la metà in centro. E’ sempre stata una delle città più importanti per noi in Italia, abbiamo investito svariati milioni e diamo lavoro a 150 persone”, spiega all’Ansa Matteo Morandi, ceo di Percassi Retail, franchising partner del brand Victoria’s Secret per l’Italia, la Francia, la Spagna e il Portogallo. Nello store di Torino sono state fatte venti assunzioni delle trenta previste ma è difficile trovare persone, “soprattutto figure specializzate come direttore di negozio e visual merchandiser. E’ un problema generale: stiamo cercando 200 persone in Italia e 600 in Europa”conclude Morandi.