Il Toro è tornato! Udinese -Torino 1-2

Undicesima giornata di campionato serie A

Aina(T)

Pellegri(T)

Deulofeu(U)

Il Torino espugna la Dacia Arena battendo 2-1 l’Udinese,che finora non ha mai perso in casa,nella gara delle ore 12.30.I ritmi sono subito alti e le squadre non s risparmiano effettuando,in maniera speculare,un grande pressing a tutto campo.I granata passano in vantaggio dopo un quarto d’ora con Ola Aina, servito alla perfezione da Miranchuk: freddo il nigeriano, che piazza la palla alle spalle di Silvestri con un sinistro molto preciso. Al 27′ il pareggio dei friulani, che sfruttano al meglio un clamoroso errore del difensore granata Zima: passaggio verticale di Milinkovic-Savic per il centrale, che lancia la sfera sulla sua destra non accorgendosi però della presenza di Udogie, svelto a rubare il pallone alla difesa granata ed a servire al centro Deulofeu che non fa altro che depositare il pallone alle spalle di Milinkovic. Al 69′ il Torino ha trovato il gol vittoria con il ritrovato bomber Pellegri: Radonjic appoggia sull’attaccante che vince il duello fisico con Bijol e calcia il pallone di potenza sul primo palo.Un gran gol

da vero attaccante di razza.

Enzo Grassano