Nella notte in un incidente avvenuto in tangenziale, tra Venaria e Borgaro, che ha coinvolto quattro veicoli, un’auto si è incendiata. Il conducente si è messo in salvo e vigili del fuoco hanno spento l’incendio. Due i feriti: uno è in codice giallo al Giovanni Bosco di Torino, il secondo in codice verde all’ospedale di Rivoli.

(foto di repertorio)