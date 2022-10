Merlo: Comuni montani, senza risorse a rischio il sistema delle autonomie locali

No alla sola opposizione politica pregiudiziale.

“Senza alcuna preclusione di natura politica nei confronti del futuro governo – esercizio irresponsabile e qualunquista di una sinistra che gioca al ‘tanto peggio tanto meglio’ – è indubbio che le difficoltà crescenti riconducibili alla crisi energetica rischiano, adesso, di mettere definitivamente in ginocchio la stessa esistenza del sistema delle autonomie locali. E, nello specifico, di quei Comuni montani con una grande estensione territoriale e una bassa, se non bassissima, popolazione. Comuni che devono pur garantire, e ovviamente, i servizi essenziali alla comunità e che proprio di fronte a queste inedite ed oggettive difficoltà rischiano realmente il default. Causa, purtroppo, delle innumerevoli ‘politiche del no’ che hanno ridotto negli anni il nostro paese alla mercè e alla discrezionalità di altri Stati.

Ora, non si tratta affatto di assecondare la deriva assistenziale e pauperista dei 5 stelle, ma è indubbio che l’impalcatura dei piccoli Comuni montani con le caratteristiche richiamate poc’anzi, continua a reggere solo se il futuro Governo riuscirà a trovare soluzioni che fissano un tetto ragionevole alle spese ordinarie oppure a stanziare risorse adeguate per riequilibrare i bilanci. L’alternativa, purtroppo, è solo quella di rinunciare definitivamente agli investimenti non governando più, di fatto, la singola comunità locale.

Ecco perchè, al di là della demagogia e della propaganda politica interessata e becera, ci troviamo di fronte ad un bivio per le autonomie locali dei Comuni. In particolare quelli montani. Serve, cioè, una iniziativa politica mirata e finalizzata a salvaguardarli. Confidiamo nel futuro Governo e nella sua sensibilità politica a continuare a salvare la rete delle autonomie locali territoriali. Nello specifico, dei piccoli comuni che rappresentano, di fatto, l’ossatura centrale del sistema istituzionale del nostro paese”.

Giorgio Merlo, Sindaco Pragelato, Consigliere Nazionale ANCI.