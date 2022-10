Riscatto Toro! Torino-Cittadella 4-0

Sedicesimi di finale Coppa Italia

Radonjic

Pellegri

Schuurs

Zima

Pronto riscatto del Torino che batte largamente il Cittadella e chiude con il punteggio di 4-0 la sfida dell’Olimpico Grande Torino, valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Agli ottavi i granata sfideranno i campioni d’Italia del Milan a gennaio con in palio i quarti di finale della Coppa Italia.In avvio di partita Milinkovic-Savic salva su Tounkara,attaccante del Cittadella che sfiora il gol con un bel tiro.La gara viene sbloccata dal granata Radonjic con un gran destro dalla distanza. Pericolosi,per il Cittadella,due incursioni di Embalo e Lores Varela,poi il centravanti granata Pellegri firma il raddoppio dopo l’intervallo. Nel finale arrivano anche i gol dei difensori, Schuurs e Zima, per il poker finale.

Enzo Grassano