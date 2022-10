La Fondazione Romano Gazzera prosegue il progetto di valorizzazione del proprio patrimonio archivistico dal titolo

“Pietro Gazzera tra archivi e memorie” con un evento di orientamento agli studi universitari aperto agli studenti delle

classi quinte dei licei e degli istituti professionali della Città di Cirié, che si terrà giovedì 20 ottobre a Palazzo D’Oria.

Attraverso un incontro che avverrà negli storici locali comunali di Palazzo D’Oria, i rappresentanti dei Corsi di laurea

triennale e magistrale del Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino illustreranno agli studenti l’offerta

formativa che trova nell’archivio Gazzera importanti spunti di riflessione.

Seguiranno due interventi di professionisti del settore, che porteranno alcuni esempi concreti di lavoro nell’ambito

della valorizzazione del patrimonio archivistico italiano.

Questo evento persegue gli scopi della Fondazione in quanto, da un lato valorizza il corpus di opere pittoriche – lascito

di Romano Gazzera – come fondo esemplare per gli studiosi delle arti visive e dei beni culturali del territorio, dall’altro

permette di avvicinare il pubblico in età di formazione al fondo Pietro Gazzera, censito e inventariato tra il 2018 e il

2021, il quale rappresenta un prezioso bagaglio di testimonianze inedite che ci si augura possano essere oggetto di

ricerca, studio e comunicazione nell’ambito della formazione e della professione storico-archivistica.

Incontro di orientamento organizzato dalla Fondazione Romano Gazzera

destinato a Istituti di Istruzione Superiore della Città di Ciriè

realizzato con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRT, Bene Banca

e con il patrocinio di Città di Cirié, Dipartimento di Studi Storici dell’Università

degli Studi di Torino, Città di Bene Vagienna, Associazione Amici di Bene Onlus

Presso Palazzo D’Oria, Corso Martiri della Libertà 33, 10073 Cirié (TO)

PRIMO TURNO 9.00 – 10.30

Ore 9.00 | Loredana Devietti – Sindaco di Cirié

Accoglienza e saluti istituzionali

Ore 9.10 | Giorgio Gagna – Fondazione Romano Gazzera

Presentazione del progetto “Pietro Gazzera tra archivi e memorie”

Ore 9.15 | Giuseppe Novero – Giornalista e autore

Il patrimonio storico e artistico della famiglia Gazzera

Ore 9.25 | Maria Luisa Sturani – Corso di laurea in Beni culturali

Presentazione dei programmi formativi e dei profili in uscita

Ore 9.40 | Marino Zabbia – Corso di laurea in Storia

Presentazione dei programmi formativi e dei profili in uscita

Ore 9.55 | Leonardo Mineo – Corso di laurea in Scienze del libro,

del documento e del patrimonio culturale

Presentazione dei programmi formativi e dei profili in uscita

Ore 10.10 | Silvia Cavicchioli – Corso di laurea magistrale in

Cultural heritage and creativity for tourism

and territorial development

Presentazione dei programmi formativi e dei profili in uscita

Programma dell’incontro

(doppio turno di presentazioni)

Ore 10.25 |

Testimonianze di professionisti

Rosanna Cosentino – Acta Progetti

Il progetto di riordino archivistico del fondo Pietro Gazzera

Lucio Valent – Storico ricercatore

La professione dello storico ricercatore

Ore 10.45 |

Q&A e saluti finali

SECONDO TURNO

11.00 – 12.30

Ore 11.00 |

Loredana Devietti – Sindaco di Cirié

Accoglienza e saluti istituzionali

Ore 11.10 |

Giorgio Gagna – Fondazione Romano Gazzera

Presentazione del progetto “Pietro Gazzera tra archivi e memorie”

Ore 11.15 |

Giuseppe Novero – Giornalista e autore

Il patrimonio storico e artistico della famiglia Gazzera

Ore 11.25 |

Maria Luisa Sturani – Corso di laurea in Beni culturali

Presentazione dei programmi formativi e dei profili in uscita

Ore 11.40 |

Marino Zabbia – Corso di laurea in Storia

Presentazione dei programmi formativi e dei profili in uscita

Ore 11.55 |

Leonardo Mineo – Corso di laurea in Scienze del libro, del documento

e del patrimonio culturale

Presentazione dei programmi formativi e dei profili in uscita

Ore 12.10 |

Silvia Cavicchioli – Corso di laurea magistrale in Cultural heritage

and creativity for tourism and territorial development

Presentazione dei programmi formativi e dei profili in uscita

Ore 12.25 |

Testimonianze di professionisti

Rosanna Cosentino – Acta Progetti

Il progetto di riordino archivistico del fondo Pietro Gazzera

Lucio Valent – Storico ricercatore

La professione dello storico ricercatore

Ore 12.45 |

Q&A e saluti finali

A seguire, per chi desiderasse,

visita guidata di Palazzo D’Oria

.

La partecipazione all’incontro sarà riservata agli studenti e al personale scolastico o

coinvolto nel progetto. L’accesso ai locali di Palazzo D’Oria sarà contingentato e gratuito

negli orari indicati.

Per informazioni

fondazione@romanogazzera.it

codice fiscale: 97806910010

Piazza Vittorio Veneto 16/bis, 10123 Torino

011 189 217 28110