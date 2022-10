Rivoli: diagnosi senologica, tariffe scontate

PER LE CITTADINE RIVOLESI

Nell’ottica di voler stimolare la cittadinanza a sottoporsi ad esami diagnostici approfonditi ed essere di fianco alle donne nei percorsi di prevenzione, l’Ufficio Pari Opportunità ha contattato strutture sul territorio dotate di mammografo e/o ecografo, e concordato di offrire alle cittadine rivolesi, per un periodo stabilito, il pacchetto di diagnostica senologica (mammografia digitale con tomosintesi, ecotomografia mammaria e visita senologica) con una tariffa scontata. I due centri che hanno aderito sono:

– il gruppo Affidea/C.D.C., sede di corso Francia n. 10 con riduzione da utilizzare a partire da lunedì 17 ottobre fino al 31 gennaio 2023;

– il gruppo Examina, sede di via Pavia n. 11/b con riduzione da utilizzare a partire da lunedì 17 ottobre fino al 30 novembre 2022 .

E’ possibile usufruire dello sconto scaricando il voucher relativo al Centro Medico prescelto, sul sito www.comune.rivoli.to.it

Per prenotare la visita è possibile recarsi personalmente presso le sedi indicate oppure scrivere all’ indirizzo e-mail pariopportunita@comune.rivoli.to.it per essere contattati.