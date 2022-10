Caffè Vergnano apre al pubblico le porte dell’Accademia

Il giorno Martedì 25 Ottobre dalle ore 10.30 alle ore 14.30, Caffè Vergnano aprirà al pubblico le porte

dell’Accademia Vergnano a Chieri (TO), in occasione della celebrazione dei suoi 140 anni e facendo

seguito al grande successo dell’iniziativa nella prima edizione nel mese di marzo presso lo

stabilimento di produzione a Santena (TO).

Con “Porte aperte in Accademia” Caffè Vergnano offrirà l’opportunità a tutti i coffee lover, di

conoscere il rito e la cultura del caffè attraverso una visita, che parte proprio dalle sue radici più

profonde nella storica casa di famiglia del XIX secolo e ora centro di eccellenza dedicata all’arte del

caffè.

Un vero e proprio percorso che porterà a scoprire la chiave del successo di una tazzina di espresso

Caffè Vergnano, simbolo di italianità all’estero.

Si respirerà quindi profumo di caffè nella scuola di alta formazione, che accoglie baristi e

professionisti da tutto il mondo ed è divenuta punto di incontro tra l’esperienza secolare dell’azienda

e chi “sta dietro il bancone”.

Ma l’Accademia è molto più di una scuola. È infatti un vero e proprio luogo di scambio e crescita,

dove condividere esperienze, ricercare la qualità e sviluppare una crescita professionale per offrire

al consumatore un servizio impeccabile.

Per il pubblico, sarà inoltre un momento di condivisione per conoscere i valori della famiglia Vergnano

che dal 1882 porta avanti una storia fatta di tradizione, innovazione, dedizione e coraggio. Una storia

di scelte importanti, prese con passione, ingrediente fondamentale che alimenta da sempre tutti i

progetti del brand facendoli crescere ed arricchendoli.

All’iniziativa “Porte aperte in Accademia” seguirà nella stessa giornata e a partire dalle ore 17.30, il

secondo appuntamento dell’ormai celebre cena con autrice (su iscrizione) “Women Supper Club”,

ospitata proprio negli spazi dell’Accademia Vergnano dove, da un sogno di Carolina Vergnano e

Angela Frenda, sta poco per volta prendendo forma la Women Food Library, cioè la prima libreria

aperta a tutti e consultabile, che raccoglie le opere di autrici contemporanee e del passato, grandi

classici del mondo food ma anche titoli più sperimentali e innovativi.

Ospite d’eccezione della seconda serata di Women Supper Club sarà l’autrice di “Cucinare Stanca”

Sofia Fabiani e durante la cena si potranno gustare alcuni piatti ispirati proprio ai suoi libri più celebri,

chiacchierare e vivere un piacevole momento di condivisione.

Caffè Vergnano

Caffè Vergnano è una delle più antiche torrefazioni italiane a livello nazionale. Fondata nel 1882 e ancora oggi guidata dalla famiglia, da

140 anni racconta il rito dell’autentico espresso italiano portando in una tazzina profumi e aromi di tutto il mondo. Il segreto delle

miscele è la tostatura, lenta e tradizionale che valorizza ogni singola origine, nel rispetto della materia prima.

Le miscele Caffè Vergnano si trovano nella grande distribuzione, nei migliori bar e negli oltre 179 Caffè Vergnano 1882, la catena di

caffetterie all’italiana presente in tutto il mondo.