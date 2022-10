Karim Benzema diventa il quinto giocatore francese a vincere il Pallone d’Oro: lo riceve proprio dalle mani dell’ultimo francese che lo aveva sollevato, Zinedine Zidane. Gli altri sono stati Kopa, Platini e Papin.

Karim Benzema,attaccante e capitano del Real Madid e della Francia vince il suo primo Pallone d’Oro all’età di 35 anni. Secondo posto per Sadio Mané, terzo per Kevin De Bruyne e quarto per Robert Lewandowski.

Enzo Grassano