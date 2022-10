Filastrocca sul Piemonte

Di Giovanni Mattia



Un giro in Piemonte

Vidi un uomo

e dissi:

“Poirino!”

Lo vidi camminare scappava verso Trino. Le risaie che si fece

in un posto sconsiderato fu così

che andò nel Monferrato. Lì tra balli e feste

e un po’ di vino

gli ricordarono

che il vero Piemonte

non è Torino.

L’anima sta dentro

sotto la sottana

andiamo via

ed eccoti arrivato a Cumiana. Oh, Gabriella

quanto sei bella

ma quanta Strada

vorrei conoscere la Liguria ma no

mi fermo a Ovada.

O vada verso di lì

c’è una splendida Alba annerita dal cioccolato

e se uno è Cocconato

non è detto che stupido sia ma lui reggia reggia

lontano dai guai

si rifugia a Venaria.

Tanti sono i pasti

che durante il tragitto consumò ad Asti

e fu così che fu un po’Mona e po’ calvo.

Mamma che freddo Sir,

Sir Moncalvo.

Di Santi ne nominò tanti

uno di quelli delle zone

San Damiano,

gli disse:

vai ovunque,

ma mai a None

e se vai a Carmagnola

occhio ai taglialegna

e ai tagliagola.

Un sorriso apparve

in un battibaleno

un fungo fresco in mano

ed eccoti a Giaveno.

Ma il finale si sa,

non è prevedibile

e il Poirino finì trascinato

da tramvieri e ferrovieri

che lo lasciano in un tratto di mezzo tra Chieri e Moncalieri.

Non si arrese il babbione

che l’allegria voleva provare

Pensò ad una casa

e vide Casa Martini:

“dopo tanto girovagare

ho trovato la mia Pessione.”