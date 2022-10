Arrestate otto persone per tassi di usura al 240 per cento

La Guardia di Finanza ha arrestato otto persone con l’accusa di usura ed estorsione aggravati dal metodo mafioso. Sotto accusa una famiglia di origine siciliana che praticava usura nei confronti di alcuni commercianti del mercato di piazza della Vittoria a Torino. Gli indagati prendevano di mira commercianti in difficoltà economiche offrendo prestiti a tassi di interesse fino al 240 per cento annuo. Se non pagavano venivano minacciati.