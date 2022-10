In ricordo di Giusi La Ganga

Un ricordo di Giusi La Ganga, a due anni dalla morte, si svolgerà martedi 25 ottobre 2022, ore 18, presso l’Educatorio della Provvidenza, Corso Trento, 13, Torino (zona Crocetta).

“Come vedrete dalla locandina, – commenta Salvatore Vullo, scrittore e appassionato di politica – non ci sono relatori ufficiali, e lo potranno ricordare, con testimonianze, aneddoti, comunicazioni, riflessioni, amici, compagni, conoscenti che vorranno intervenire in presenza, o con messaggi scritti (con ovvi limiti di tempo contingentati). In sala saranno anche disponibili i suoi due ultimi libri: “I socialisti e l’Italia- Una grande storia- Conversazione con Giuseppe La Ganga”, e “Giuseppe La Ganga – La nobiltà della politica- Scritti e discorsi 2000-2019”. Entrambi curati dal sottoscritto e pubblicati recentemente dall’editore Rubbettino”.

Si tratta di due libri pensati e realizzati nell’epilogo della sua vita, che ne racchiudono la storia, e che rappresentano il testamento politico e spirituale di Giusi La Ganga. Due libri che nell’attuale contesto di crisi della politica e della Sinistra, possono essere di grande utilità per riflettere e ideare.