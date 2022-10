Floreal a Stupinigi nel segno della sostenibilità e del rapporto tra piante e uomo

Ha preso il via ieri mattina alla Palazzina di Caccia di Stupinigi la seconda edizione di FLOReal, Festival di tre giorni ( da venerdì 7 a domenica 9 ottobre) nel segno della sostenibilità e del rapporto tra piante e uomo, in cui la mostra mercato florovivaistica fa da colorata cornice a un ricco palinsesto culturale e di spettacoli che mette al centro la Natura in tutte le sue forme: presentazioni di libri e conferenze, proiezioni di cortometraggi e documentari, performance teatrali, mostre, laboratori, senza dimenticare un ampio spazio dedicato alla gastronomia, in compagnia delle eccellenze del gusto del territorio.