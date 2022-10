7 ottobre 1967: in tv la prima partita di calcio a colori

Nella nostra rubrica “curiosità nel mondo del calcio” la data odierna riveste una notevole importanza:

esattamente 55 anni fa,il 7 ottobre del 1967,viene trasmessa in TV la prima partita di calcio a colori:Germania Ovest-Jugoslavia 3-1valida per le qualificazioni agli Europei disputati l’anno successivo.Arbitro dell’incontro il nostro italiano Concetto Lo Bello.

Un evento storico per la TV tedesca e tutta l’Europa.Per via del maltempo, però,il secondo tempo va in onda bianco e nero!

In Italia 9 anni dopo,il 17 novembre del 1976 verrà trasmessa per la prima volta a colori Italia-Inghilterra.

Enzo Grassano