Evasione, Grimaldi (Verdi Sinistra): Perché il MEF non pubblica l’allegato alla NADEF 2022?

“Perché l’allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2022, contenente la Relazione 2022 sull’economia non osservata e l’evasione fiscale e contributiva, con il relativo Rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto all’evasione, non è ancora stato pubblicato? È solo una dimenticanza, o nasconde una reticenza nei confronti di rilevazioni emerse o misure suggerite che potrebbero non coincidere con gli indirizzi dell’attuale maggioranza?” – Lo domanda il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi e neoeletto alla Camera con Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi, che ha rivolto una lettera al Governo e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

“Il fatto è decisamente inusuale, non a caso è stato segnalato da voci autorevoli di Oxfam, fonti giornalistiche e rappresentanze sindacali” – prosegue Grimaldi. – “La Relazione contiene valutazioni sull’impatto della flat tax e importanti raccomandazioni di policy, quali l’invito a continuare sulla strada dell’incrocio delle banche dati. Ecco perché la lacuna va colmata il prima possibile, per rispondere a un principio di trasparenza e fornire un indicatore fondamentale dell’efficacia delle norme relative al sistema tributario del nostro Paese”.